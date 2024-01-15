Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та безпілотниками-камікадзе
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та безпілотниками "Камікадзе", завдавши шкоди господарським будівлям. Незважаючи на значні матеріальні збитки, повідомлень про загиблих і поранених не надходило.
З артилерії та дронами-камікадзе росіяни атакували Нікопольщину. Зокрема били по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Миронівській громадах. Про це розповів очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
9 дронів-камікадзе сьогодні спрямував агресор на Нікопольшину. Двічі гатив з артилерії. Від ворожих ударів здригалися райцентр, Марганецька та Мирівська громади.
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По даними голови ОВА через ці атаки понівечені господарські споруди. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Крім того, через ворожу активність є руйнування у Дніпровському районі. Там, під час падіння уламків збитої російської ракети, було пошкоджене вікно в одному з приватних будинків.
На решті території Дніпропетровської області день минув спокійно.
Українські військові збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною15.01.24, 15:56 • 67971 перегляд
Нагадаємо
Обстрілювали росіяни Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе й минулої доби. За даними ОВА 14 січня були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін.