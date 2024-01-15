Сумщина: росіяни обстріляли шість громад у прикордонній зоні, пролунало більше сотні вибухів

Армійці рф обстріляли у понеділок 15 січня шість громад розташованих у прикордонні Сумської області. В регіоні пролунало понад сотня вибухів. Про це розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади. – повідомили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 в області були зафіксовані атаки з мінометів, гранатометів, РСЗВ, стрілецької зброї та ударних бпла.

Юнаківська громада: здійснено скид вибухового предмету із БпЛА (1 вибух) та мінометні обстріли (7 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів), обстріли із РСЗВ (5 вибухів), гранатометів (16 вибухів) та із стрілецького озброєння.

Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).

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Нагадаємо

Минулої доби окупанти обстріляли Сумську область вісім разів. Зокрема загарбники били по Юнаківській. Білопільській, Великописарівській та Есманьській громадах.