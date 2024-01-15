Сумщина: росіяни обстріляли шість громад у прикордонній зоні, пролунало більше сотні вибухів
Київ • УНН
Російська армія обстріляла шість громад у Сумській області, здійснивши 23 обстріли та спричинивши понад 100 вибухів. Вогонь вівся з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та безпілотників.
Армійці рф обстріляли у понеділок 15 січня шість громад розташованих у прикордонні Сумської області. В регіоні пролунало понад сотня вибухів. Про це розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.
Деталі
Станом на 21.00 в області були зафіксовані атаки з мінометів, гранатометів, РСЗВ, стрілецької зброї та ударних бпла.
Юнаківська громада: здійснено скид вибухового предмету із БпЛА (1 вибух) та мінометні обстріли (7 вибухів).
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухи).
Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів), обстріли із РСЗВ (5 вибухів), гранатометів (16 вибухів) та із стрілецького озброєння.
Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Великописарівська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів).
Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та безпілотниками-камікадзе15.01.24, 18:52 • 101514 переглядiв
Нагадаємо
Минулої доби окупанти обстріляли Сумську область вісім разів. Зокрема загарбники били по Юнаківській. Білопільській, Великописарівській та Есманьській громадах.