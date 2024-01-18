Сумщина: россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады

Дважды за день российские военные обстреляли Сумскую область. Оккупанты били по Белопольской и Великописаревской громадам. О текущей ситуации в приграничье рассказали в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская и Великописаревская общины. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации по состоянию на 21.00 в Биопольской общине прогремел один взрыв. Известно что на жителей общины россияне сбросили взрывчатку с БПЛА.

Более громко было жителям Великописаревской ОТГ. Там в четверг 18 января прогремело 7 взрывов. По данным областных властей россияне били по общине из гранатометов СПГ-9.

Напомним

За прошедшие сутки за день военные рф 17 раз обстреливали территорию Сумщины, было зафиксировано 101 взрыв.

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