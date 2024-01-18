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Сумщина: росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади

Сумщина: росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади

Київ • УНН

 • 109574 перегляди

Російські війська двічі за день обстріляли Білопільську та Великописарівську громади в Сумській області, Україна. Загалом було зафіксовано вісім вибухів, у тому числі з БПЛА та гранатометів СПГ-9.

Двічі за день російські військові обстріляли Сумську область. Окупанти били по Білопільській та Великописарівській громадах. Про поточну ситуацію у прикордонні розповіли у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

За даними Сумської обласної військової адміністрації станом на 21.00 у Біопільські йгромаді пролунав один вибух. Відомо що на  мешканців громади росіяни скинули вибухівку з БПЛА.

Більш гучно було жителям Великописарівської ОТГ. Там у четвер 18 січня прогриміло 7 вибухів. За даними обласної влади росіяни били по громаді з гранатометів СПГ-9 .

Нагадаємо

Минулої доби за день військові рф 17 разів обстрілювали територію Сумщини, було зафіксовано 101 вибух. 

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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