Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  131000 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  148315 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  155068 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  139968 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119841 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105243 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102729 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137629 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158055 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154494 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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В четверг российские оккупанты 47 раз обстреляли 12 громад в приграничной Сумской области, вызвав 188 взрывов.

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Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье

Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн

Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Война •   •  10062 просмотра
Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн

Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование

Высший суд Нью-Йорка отменил 23-летний тюремный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование из-за нарушения судебного процесса, что привело к новому судебному разбирательству.

Общество •   •  10073 просмотра
Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование

Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11

Количество жертв российского ракетного обстрела Балаклеи возросло до 11 раненых: оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в железнодорожный вокзал, когда там находился поезд.

Война •   •  13576 просмотра
Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11

Воровали редкие книги пушкина из библиотек Европы: в Грузии задержали четырех человек

В Грузии задержали четырех человек за кражу редких книг 19 века стоимостью сотни тысяч евро из библиотек по всей Европе в составе организованной преступной группы.

Криминал и ЧП •   •  12157 просмотра
Воровали редкие книги пушкина из библиотек Европы: в Грузии задержали четырех человек

Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы

UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.

Общество •   •  12924 просмотра
Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы

Атака рф на Балаклею: предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М"

российская армия обстреляла Балаклею в Харьковской области ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой, ранив 10 человек.

Война •   •  13119 просмотра
Атака рф на Балаклею: предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М"

В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

На конференции Европейского Шумановского форума в Аммане обсуждался глобальный характер российской угрозы, последствия российской агрессии для Ближнего Востока, а также растущее понимание на Глобальном Юге дестабилизирующей роли нынешнего российского режима, при этом участники выразили готовность учиться на примере эффективной борьбы Украины в продолжающейся войне.

Война •   •  13208 просмотра
В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Заместитель Главы Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Послом Японии Кунинори Мацуда, чтобы обсудить усиление сотрудничества в привлечении россии к ответственности за агрессию против Украины, включая создание международного специального трибунала по преступлению агрессии и конфискацию замороженных российских активов.

Война •   •  12733 просмотра
Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо

Украинка Дарья Белодед завоевала золото в весовой категории 57 кг на чемпионате Европы по дзюдо 2024 года в Загребе, победив в финале Каю Кайзер из Словении.

спорт •   •  11380 просмотра
Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо