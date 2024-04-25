Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье

Российские захватчики 47 раз обстреляли Сумскую область в течение четверга. Под огнем оккупантов оказались жители 12 громад, расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Ворожбянская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - детализировали в ОВА.

Детали

Краснопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 взрывов), артиллерии (4 взрыва), сбросил с БпЛА взрывное устройство ВОГ (5 взрывов) и совершил атаку пятью FPV дронами (5 взрывов).

Середино-Будскую громаду захватчики атаковали из минометов (7 взрывов), ствольной артиллерии (10 взрывов), осуществили атаку двумя FPV дронами (2 взрыва) и сбросили 3 взрывных устройства с БпЛА (3 взрыва).

Зноб-Новгородскую и Есманьскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии и минометов. А на жителей Новослободской ОТГ враг сбросил 7 мин.

Били из минометов захватчики и РСЗО оккупанты по жителям Мирополья.

Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Белопольскую общину рашисты обстреляли из минометов (19 взрывов), АГС (гранатомета) (25 взрывов), сбросили два ВОГа с БпЛА, и пустили один FPV-дрон на общину.

Ворожбянскую ОТГ также с территорий рф атаковали FPV дроном 1 раз.

А на Великописаревскую громаду захватчики направили и ствольную артиллерию (2 взрыва), и гранатометы (12 взрывов), и минометы (8 взрывов), а в придачу сбросили еще и ВОГи с БпЛА (8 взрывов).

Шалыгинскую громаду россияне атаковали из ствольной артиллерии (20 взрывов).

По Сумской совершили один авиаудар КАБом.

Не обошлось без атак и в Юнаковской громаде. Здесь зафиксировали попадание FPV-дрона (1 взрыв), сброс с БПЛА боеприпасами типа ВОГ (6 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов