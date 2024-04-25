Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано 14 взрывов от минометного огня и боеприпасов, сброшенных с беспилотников.
Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен
Одесская компания по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий получила государственный грант в размере 6,73 млн грн. на приобретение оборудования и реконструкцию нового производственного цеха, что позволило создать 10 дополнительных рабочих мест.
Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине
США уже предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS и пришлют еще, надеясь, что они изменят ситуацию на поле боя, подтвердил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.
ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании на 5-летний срок ветеранской патронатной службы, в которой патронатные помощники будут помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.
россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины
Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении накопительной пенсионной системы, предоставлении возможности "матерям-героиням" получать две надбавки к пенсии, урегулировании пенсионного обеспечения осужденных, объединении администрирования социальных взносов с Пенсионным фондом, создании Единого реестра квалификаций, усилении ответственности работодателей за задолженность по выплате заработной платы и внесении изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании.
ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях
Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе наблюдается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях после завершения акции протеста польских фермеров.
В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА
В Харьковской области около 15 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск, еще 4 подверглись авиаударам, в результате которых повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей и сельский совет.
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Создание единой библиотеки образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз значительно расширит возможности государства в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и выявлении фальсификата.
В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.