Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  78488 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  124297 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  131170 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  126792 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117784 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104052 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101976 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137311 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157814 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано 14 взрывов от минометного огня и боеприпасов, сброшенных с беспилотников.

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Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен

Одесская компания по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий получила государственный грант в размере 6,73 млн грн. на приобретение оборудования и реконструкцию нового производственного цеха, что позволило создать 10 дополнительных рабочих мест.

Экономика •   •  10124 просмотра
Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен

Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине

США уже предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS и пришлют еще, надеясь, что они изменят ситуацию на поле боя, подтвердил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.

Война •   •  12434 просмотра
Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине

ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании на 5-летний срок ветеранской патронатной службы, в которой патронатные помощники будут помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.

Общество •   •  11295 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы

россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  11121 просмотра
россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении накопительной пенсионной системы, предоставлении возможности "матерям-героиням" получать две надбавки к пенсии, урегулировании пенсионного обеспечения осужденных, объединении администрирования социальных взносов с Пенсионным фондом, создании Единого реестра квалификаций, усилении ответственности работодателей за задолженность по выплате заработной платы и внесении изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании.

Общество •   •  10382 просмотра
Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения

ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе наблюдается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях после завершения акции протеста польских фермеров.

Общество •   •  10085 просмотра
ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях

В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА

В Харьковской области около 15 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск, еще 4 подверглись авиаударам, в результате которых повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей и сельский совет.

Война •   •  11912 просмотра
В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Создание единой библиотеки образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз значительно расширит возможности государства в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и выявлении фальсификата.

Экономика •   •  78488 просмотра
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.

Новости Мира •   •  10305 просмотра
В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе