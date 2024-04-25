Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

российские войска ночью и сегодня утром совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская и Белопольская громады.

Белопольская громада: осуществлен обстрел из СПГ (6 взрывов).

Юнаковская община: враг бил из минометов (5 взрывов) и с БПЛА сбросил 3 боеприпаса типа ВОГ (3 взрыва).

Дополнение

24 апреля российские захватчики 6 раз обстреляли приграничье Сумщины. Всего в области прозвучало 23 взрыва. От атак оккупантов страдали жители четырех громад.