Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 августа, 18:51 • 10503 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 18236 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 32897 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 64791 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 126757 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84937 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82724 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66774 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54650 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248189 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Популярные новости
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии17 августа, 16:24 • 7600 просмотра
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 9348 просмотра
Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом17 августа, 18:04 • 5358 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 9222 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км21:01 • 7960 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 64788 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 368866 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 319593 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 322885 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 329351 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 24404 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22967 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58789 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 48256 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179928 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Этой ночью Сумская община подверглась ударам четырьмя БпЛА, что вызвало пожар в нежилом здании. Предварительно, жертв нет, но информация уточняется.

Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре

Этой ночью враг нанес удары дронами по гражданской инфраструктуре Сумской общины. Предварительно, четырьмя ударными БПЛА. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Детали

В результате попаданий возник пожар в нежилом здании. Угроза повторных ударов усложняет ликвидацию последствий. Как отметил глава ОВА, предварительно без жертв, но информация еще уточняется.

Напомним

В воскресенье, 17 августа, около 22:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по Новослободской общине на Сумщине. В результате атаки пострадала местная жительница, разрушены и повреждены частные дома.

На Сумщине продолжается строительство "антидроновых тоннелей" для безопасности передвижения09.08.25, 21:25 • 10014 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна
Сумская область
Сумы