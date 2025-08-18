Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
Этой ночью Сумская община подверглась ударам четырьмя БпЛА, что вызвало пожар в нежилом здании. Предварительно, жертв нет, но информация уточняется.
Этой ночью враг нанес удары дронами по гражданской инфраструктуре Сумской общины. Предварительно, четырьмя ударными БПЛА. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
Детали
В результате попаданий возник пожар в нежилом здании. Угроза повторных ударов усложняет ликвидацию последствий. Как отметил глава ОВА, предварительно без жертв, но информация еще уточняется.
Напомним
В воскресенье, 17 августа, около 22:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по Новослободской общине на Сумщине. В результате атаки пострадала местная жительница, разрушены и повреждены частные дома.
