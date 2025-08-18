Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 10955 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 19215 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 33291 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 65433 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 127067 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 85023 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82790 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66800 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54668 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248201 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 65416 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 369137 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 319840 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 323121 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 329578 перегляди
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 24704 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 23083 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 58897 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 48359 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 116599 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Цієї ночі Сумська громада зазнала ударів чотирма БпЛА, що спричинило пожежу в нежитловій будівлі. Попередньо, жертв немає, але інформація уточнюється.

Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі

Цієї ночі ворог завдав ударів дронами по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо, чотирма ударними БпЛА. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Олега Григорова.

Деталі

Внаслідок влучань виникла пожежа у нежитловій будівлі. Загроза повторних ударів ускладнює ліквідацію наслідків. Як зазначив голова ОВА, попередньо без жертв, але інформація ще уточнюється. 

Нагадаємо

У неділю, 17 серпня, близько 22:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по Новослобідській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

На Сумщині триває будівництво "антидронових тунелів" для безпеки пересування09.08.25, 21:25 • 10015 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна
Сумська область
Суми