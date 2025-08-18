Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі

Цієї ночі ворог завдав ударів дронами по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо, чотирма ударними БпЛА. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Олега Григорова.

Деталі

Внаслідок влучань виникла пожежа у нежитловій будівлі. Загроза повторних ударів ускладнює ліквідацію наслідків. Як зазначив голова ОВА, попередньо без жертв, але інформація ще уточнюється.

Нагадаємо

У неділю, 17 серпня, близько 22:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по Новослобідській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

