Сумщина: обломки сбитого вражеского бпла вызвали пожар и разрушения

На Сумщине из-за падения обломков вражеского "шахеда" два грузовика вспыхнули и изуродована кровля технического помещения. О последствиях атаки рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

Падение обломков сбитого БпЛА типа "Шахед" повлекло разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. - сообщили в ОВА.

Детали

Место сбития не уточняют, однако согласно информации от областной власти на месте падения обломков работают аварийно-спасательные службы.

По предварительным данным люди не пострадали.

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Ранее УНН сообщил со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА об успешном сбивании в регионе двух бпла.