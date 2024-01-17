Сумщина: уламки збитого ворожого бпла спричинили пожежу та руйнування
Київ • УНН
Уламки збитого ворожого безпілотника "Шахед" спричинили загоряння двох вантажівок та пошкодили дах технічного приміщення у Сумській області. За попередньою інформацією обласної влади, ніхто не постраждав.
На Сумщині через падіння уламків ворожого "шахеда" дві вантажівки спалахнули та понівечена покрівля технічного приміщення. Про наслідки атаки розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Падіння уламків збитого БпЛА типу "Шахед" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.
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Місце збиття не уточнюють, однак згідно з інформацією від обласної влади на місці падіння уламків працюють аварійно-рятувальні служби.
За попередніми даними люди не постраждали.
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Раніше УНН повідомив із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА про успішне збиття у регіоні двох бпла.