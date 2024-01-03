Сумщина: армейцы рф обстреляли девять общин, есть раненые

На Сумщине российские военные обстреляли Великописаревскую громаду из гранатометов и артиллерии. Во время одного из обстрелов был травмирован человек. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (12 взрывов) и артобстрелы (33 взрыва). Травмирован один гражданский человек. - рассказали в Сумской ОВА.

Детали

По данным ОВА в течение среды оккупанты атаковали регион 25 раз. Били по приграничным территориям и населенным пунктам. Всего в Сумской области было зафиксировано 184 взрыва в 9 общинах.

Отмечается, что Миропольскую, Хотинскую, Глуховскую, Свескую, Краснопольскую, Юнаковскую и Середино-Будскую громады враг атаковал минометами.

А по Белополью россияне били из САУ, РСЗО, минометов и гранатометов.

О пострадавших сообщается только в Великописаревской общине. По жителям которой захватчики с рф били из гранатометов и артиллерии.

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Напомним,

Накануне россияне атаковали жителей четырех общин Сумщины. В общем, рф осуществила 7 обстрелов по региону, выпустив более пяти десятков снарядов.