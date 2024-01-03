Сумщина: армійці рф обстріляли дев'ять громад, є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Великописарівську громаду в Сумах, спричинивши 184 вибухи; один мирний житель отримав поранення.
На Сумщині російські військові обстріляли Великописарівську громаду з гранатометів та артилерії. Під час одного з обстрілів була травмована людина. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (12 вибухів) та артобстріли (33 вибухи). Травмовано одну цивільну особу.
Деталі
За даними ОВА впродовж середи окупанти атакували регіон 25 разів. Били по прикордонних територій та населених пунктів. Всього у Сумській області було зафіксовано 184 вибухи у 9 громадах.
Зазчається, що Миропільську, Хотінську, Глухівську, Свеську, Краснопільську, Юнаківську та Середино-Будську громади ворог атакував мінометами.
А по Білопілю росіяни гатили з САУ, РСЗВ, мінометів та гранатометів.
Про постраждалих повідомляється лише у Великописарівській громаді. По мешканцям якої загарбники з рф били із гранатометів та артилерії.
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Нагадаємо
Напередодні росіяни атакували мешканців чотирьох громад Сумщини. Загалом, рф здійснила 7 обстрілів по регіону, випустивши понад п’ять десятків снарядів.