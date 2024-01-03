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Сумщина: армійці рф обстріляли дев'ять громад, є поранені

Сумщина: армійці рф обстріляли дев'ять громад, є поранені

Київ • УНН

 • 42736 перегляди

Російські війська обстріляли Великописарівську громаду в Сумах, спричинивши 184 вибухи; один мирний житель отримав поранення.

На Сумщині російські військові обстріляли Великописарівську громаду з гранатометів та артилерії. Під час одного з обстрілів була травмована людина. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (12 вибухів) та артобстріли (33 вибухи). Травмовано одну цивільну особу.

– розповіли у Сумській ОВА.

Деталі

За даними ОВА впродовж середи окупанти атакували регіон 25 разів. Били по прикордонних територій та населених пунктів. Всього у Сумській області було зафіксовано 184 вибухи у 9 громадах.

Зазчається, що Миропільську, Хотінську, Глухівську, Свеську, Краснопільську, Юнаківську та Середино-Будську громади ворог атакував мінометами.

А по Білопілю росіяни гатили з САУ, РСЗВ, мінометів та гранатометів.

Про постраждалих повідомляється лише у Великописарівській громаді. По мешканцям якої загарбники з рф били із гранатометів та артилерії.

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Нагадаємо

Напередодні росіяни атакували мешканців чотирьох громад Сумщини. Загалом, рф здійснила 7 обстрілів по регіону, випустивши понад п’ять десятків снарядів. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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