Сумщина: армійці рф обстріляли чотири громади у прикордонні

російські військові обстріляли мешканців чотирьох громад Сумщини. рф здійснила 7 обстрілів, випустивши понад п’ять десятків снарядів. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, пише УНН.

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Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Есманьська громади - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Хотінській громаді ворог бив з міномету (8 вибухів) та РСЗВ "Град" (16 вибухів).

По Юнаківській громаді здійснено обстріл з мінометів (2 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни скинули 2 міни, а також осбтріляли з АГС (10 вибухів), РПГ (5 вибухів) та крупнокаліберного кулемету.

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