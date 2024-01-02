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Сумщина: армійці рф обстріляли чотири громади у прикордонні

Сумщина: армійці рф обстріляли чотири громади у прикордонні

Київ • УНН

 • 41339 перегляди

російські війська обстріляли чотири населених пункти Сумської області, внаслідок чого стався 51 вибух; про жертви не повідомляється.

російські військові обстріляли мешканців чотирьох громад Сумщини. рф здійснила 7 обстрілів, випустивши понад п’ять десятків снарядів. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, пише УНН.

Деталі

Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Есманьська громади

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Хотінській громаді ворог бив з міномету (8 вибухів) та РСЗВ "Град" (16 вибухів).

По Юнаківській громаді здійснено обстріл з мінометів (2 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни скинули 2 міни, а також осбтріляли з АГС (10 вибухів), РПГ (5 вибухів) та крупнокаліберного кулемету.

Нагадаємо

У Києві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ померла жінка, 27 людей постраждали.

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