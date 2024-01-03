Через пункт пропуску на Сумщині за 5 місяців в Україну повернулося майже 2 тис. дітей - Верещук
Київ • УНН
Майже 2 000 дітей повернулися в Україну через ПП "Колотилівка-Покровка" за 5 місяців, повідомила віцепрем'єр-міністр Верещук.
За 5 місяців роботи пункту пропуску "Колотилівка - Покровка", що на Сумщині, вдалося повернути в Україну майже 2 тис. дітей. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє міністерство з питань реінтеграції, пише УНН.
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За словами Верещук, що через пункт пропуску "Колотилівка – Покровка" повернулося майже 2 тисячі дітей в Україну. Серед них були й статусні діти, і ті, які вже досягли повноліття.
Верещук зазначила, що первинним у цій справі є власне бажання. Вона навела приклад успішного повернення 18-річного Богдана Єрмохіна.
Тепер офіційно – депортований росіянами з Маріуполя підліток Богдан Єрмохін повернуся до України19.11.23, 14:53 • 4354 перегляди
"Російські чиновники намагалися перешкодити хлопцеві й навіть погрожували призвати у військо. Але він прагнув жити в Україні та вперто йшов до своєї мети", - додала міністр.
Нагадаємо
До України повернули хлопця, якого у квітні 2022 року незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до росії.