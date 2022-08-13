Сумская область: утром зафиксированы "прилеты" по природоохранной территории

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«Ночь в области прошла тихо. Утром россияне начали бить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории. Подробности похже», – сообщил Живицкий в Telegram.

Ранее

Накануне в Сумской и Черниговской областях, которые после деоккупации россияне постоянно обстреливают, было зафиксировано около 200 “прилетов”.