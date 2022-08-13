Сумщина: зранку зафіксовані “прильоти” по природоохоронній території

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«Ніч в області минула тихо. Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з опів на дев'яту, з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території. Подробиці згодом», – повідомив Живицький у Telegram.

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Напередодні в Сумській та Чернігівській областях, які після деокупації росіяни постійно обстрілюють, було зафіксовано близько 200 “прильотів”.