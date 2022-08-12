Близько 200 “прильотів”: окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під обстрілами опинилися 4 громади на Сумщині та 1 громада на Чернігівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.
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«Противник накривав вогнем з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, 122-мм САУ, снарядів з РСЗВ «Град». Загалом зафіксовано близько 200 прильотів. Вогонь вівся з російських населених пунктів єлізаветовка, обод, тьоткіно, попово-лежачі та курковичі. За результатами обстрілів пошкоджені приватні помешкання і вигоріло поле пшениці», – йдеться в повідомленні.
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