Близько 200 “прильотів”: окупанти знову обстріляли Сумщину та Чернігівщину

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«Противник накривав вогнем з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, 122-мм САУ, снарядів з РСЗВ «Град». Загалом зафіксовано близько 200 прильотів. Вогонь вівся з російських населених пунктів єлізаветовка, обод, тьоткіно, попово-лежачі та курковичі. За результатами обстрілів пошкоджені приватні помешкання і вигоріло поле пшениці», – йдеться в повідомленні.

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Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram повідомив про 5 нічних "прильотів", постраждали 3 райони міста.