Около 200 "прилетов": оккупанты снова обстреляли Сумщину и Черниговщину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Под обстрелами оказались 4 громады на Сумщине и 1 громада на Черниговщине. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.
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«Противник накрывал огнем из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, 122-мм САУ, снарядов из РСЗО «Град». В общей сложности зафиксировано около 200 прилетов. Огонь велся из русских населенных пунктов елизаветовка, обод, теткино, попово-лежачие и курковичи. По результатам обстрелов повреждены частные помещения и выгорело поле пшеницы», – говорится в сообщении.
Напомним
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram сообщил о 5 ночных "прилетах", пострадали 3 района города.