Сумская область: утром рашисты обстреляли Краснопольскую громаду

Цитата

"Утром сегодня − артобстрел Краснопольской громады. Информация о наличии/отсутствии жертв и разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, за вчерашний день россияне совершили обстрелы приграничных Эсманской, Хотинской и Середино-Будской громад области. Жертв и разрушений нет.

Дополнение

Вчера, 2 августа, российские оккупанты совершили шесть обстрелов пограничных общин области. Всего зафиксировано 62 прилета.

1 августа российские оккупанты трижды обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 16 прилетов.