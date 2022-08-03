Сумская область: утром рашисты обстреляли Краснопольскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Российские оккупанты утром из артиллерии обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Цитата
"Утром сегодня − артобстрел Краснопольской громады. Информация о наличии/отсутствии жертв и разрушений уточняется", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, за вчерашний день россияне совершили обстрелы приграничных Эсманской, Хотинской и Середино-Будской громад области. Жертв и разрушений нет.
Дополнение
Вчера, 2 августа, российские оккупанты совершили шесть обстрелов пограничных общин области. Всего зафиксировано 62 прилета.
1 августа российские оккупанты трижды обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 16 прилетов.