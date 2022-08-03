Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано 62 прильоти

Деталі

Есманьська громада: після 16.00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18.00.

Хотінська громада: мінометний обстріл після 20 годин − 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.

В усіх випадках без жертв і руйнувань.

Нагадаємо

Російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську, Середино-Будську та Юнаківську громади Сумської області – зафіксували 14 прильотів.