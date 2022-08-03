Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано 62 прильоти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вчора, 2 серпня, російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Деталі
Есманьська громада: після 16.00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18.00.
Хотінська громада: мінометний обстріл після 20 годин − 10 прильотів.
По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.
В усіх випадках без жертв і руйнувань.
Нагадаємо
Російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську, Середино-Будську та Юнаківську громади Сумської області – зафіксували 14 прильотів.