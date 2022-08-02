Ранок на Сумщині розпочався з мінометних обстрілів: було 14 прильотів

Цитата

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів", – написав Живицький.

Деталі

Тричі за ранок окупанти відкрили вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах.

Усі обстріли почалися приблизно о сьомій ранку. Всього зафіксували 14 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо

1 серпня російські окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.