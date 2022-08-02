Ранок на Сумщині розпочався з мінометних обстрілів: було 14 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську, Середино-Будську та Юнаківську громади Сумської області – зафіксували 14 прильотів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів", – написав Живицький.
Деталі
Тричі за ранок окупанти відкрили вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах.
Усі обстріли почалися приблизно о сьомій ранку. Всього зафіксували 14 прильотів. Жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо
1 серпня російські окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.