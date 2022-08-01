Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано 16 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні, 1 серпня, російські окупанти протягом дня здійснили три обстріли прикордонних громад області, зафіксовано 16 прильотів, інформує УНН.
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Він зазначив, що близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільщини. Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади. Ввечері − з 18.20 до 19.30 − тривав артилерійський обстріл Есманьської громади.
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"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань", - повідомив Живицький.
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