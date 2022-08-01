Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано 16 прильотів

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Він зазначив, що близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільщини. Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади. Ввечері − з 18.20 до 19.30 − тривав артилерійський обстріл Есманьської громади.

Цитата

"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань", - повідомив Живицький.

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