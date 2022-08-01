Над Сумщиною "приземлили" російський безпілотник: голова ОВА показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вчора над Сумщиною ЗСУ збили російський безпілотник. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Воїни ЗСУ влучним пострілом "приземлили" російській безпілотний літальний апарат, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", – написав Живицький.
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