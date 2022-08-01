Над Сумской областью "приземлили" российский беспилотник: глава ОВА показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Вчера над Сумской областью ВСУ сбили российский беспилотник. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Воины ВСУ точным выстрелом "приземлили" российский беспилотный летательный аппарат, который должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск", – написал Живицкий.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумской области.