Сумщина: вранці рашисти з мінометів обстріляли Есманьську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську громаду на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Сумщина. Ніч, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8 ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді. Попередньо: без жертв та руйнувань", – повідомив Живицький.
Нагадаємо
31 липня російські окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини – зафіксовано 90 прильотів.