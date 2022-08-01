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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28853 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73886 перегляди

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Сумщина: вранці рашисти з мінометів обстріляли Есманьську громаду

Сумщина: вранці рашисти з мінометів обстріляли Есманьську громаду

Київ • УНН

 • 100520 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманьську громаду на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Сумщина. Ніч, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8 ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді. Попередньо: без жертв та руйнувань", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

31 липня російські окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини – зафіксовано 90 прильотів.

Українські Національні Новини

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