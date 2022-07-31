Окупанти 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні протягом дня російські окупанти 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, усього майже 90 прильотів з різних видів зброї. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сел громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди.
Наслідки ворожих обстрілів: знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства, загорілося поле.
Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян.
Середино-Будська громада: о пів на другу почався обстріл з мінометів та артилерії, близько 35 прильотів.
Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку.
"Постраждала природа нашої області та приміщення дослідного відділення", - розповів Живицький.
Краснопільська громада: о пів на третю росіяни відкрили вогонь з артилерії. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сел.
Постраждалих та руйнувань попередньо немає.
Нагадаємо
У Сумській області ворог з самого ранку обстріляв житлові квартали Миропілля. Крім того, удар прийшовся і по місцевому цвинтарю.