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На Сумщині ворог наніс удар по цвинтарю

На Сумщині ворог наніс удар по цвинтарю

Київ • УНН

 • 159851 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Сумській області ворог з самого ранку обстріляв житлові квартали Миропілля. Крім того, удар прийшовся і по місцевому цвинтарю. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

«І мертві, і живі, і ненароджені" - для усіх українцев ворог - то росія. Бо вона зачепила кожного за час свого існування. Росіяни продовжують розбивати цвинтарі на Сумщині.

Сьогодні під ударом опинилося Миропілля», - написав Живицький.

Він розповів подробиці ранкового обстрілу. З його словами, росіяни відкрили вогонь по житловим кварталам селища з пів на шосту ранку.

«Розбито вщент більше 10 могил на місцевому цвинтарі. Пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори. Чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка. Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення», - повідомив Живицький.

Також додав, що шкоду завдано і місцевому фермерському господарству – знищено сінник із заготовленим на зиму сіном для тварин.

Наразі, як повідомив Живицький, аварійні служби працюють над усуненням пошкоджень на лінії електропередач.

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