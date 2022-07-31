В Сумской области враг нанес удар по кладбищу

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"И мертвые, и живые, и нерожденные" - для всех украинцев враг - это россия. Потому что она задела каждого за время своего существования. Россияне продолжают разбивать кладбища на Сумщине.

Сегодня под ударом оказалось Мирополье", – написал Живицкий.

Он рассказал подробности утренних обстрелов. По его словам, россияне открыли огонь по жилым кварталам поселка с полшестого утра.

"Разбито полностью более 10 могил на местном кладбище. Повреждены линии электропередач по нескольким улицам, повалены электроопоры. Большие повреждения получили не менее 5 домохозяйств. У людей разбиты стекла, крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника. Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления», - сообщил Живицкий.

Также добавил, что ущерб нанесен и местному фермерскому хозяйству – уничтожен сеновал с заготовленным на зиму сеном для животных.

Сейчас, как сообщил Живицкий, аварийные службы работают над устранением повреждений на линии электропередач.