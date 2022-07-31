Оккупанты 7 раз обстреляли пограничные общины Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня в течение дня российские оккупанты 7 раз обстреляли пограничные общины Сумщины, всего почти 90 прилетов из разных видов оружия. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Белопольская община: в полдень начались обстрелы окрестностей одного из сел общины, россияне трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. За более чем два часа обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда.
Последствия вражеских обстрелов: уничтожены два гражданских легковых автомобиля, повреждена территория фермерского хозяйства, загорелось поле.
Около 25 гектаров пшеницы уничтожено огнем россиян.
Средино-Будская община: в половине второго начался обстрел из минометов и артиллерии, около 35 прилетов.
Били по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка.
"Пострадала природа нашей области и помещение опытного отделения", – рассказал Живицкий.
Краснопольская община: в половине третьего россияне открыли огонь из артиллерии. Всего было три обстрела в течение часа по разным частям территории общины. Всего около 30 прилетов по окрестностям трех сел.
Пострадавших и разрушений предварительно нет.
Напомним
В Сумской области враг с самого утра обстрелял жилые кварталы Мирополья. Кроме того, удар пришелся и по местному кладбищу.