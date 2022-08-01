Сумская область: утром рашисты из минометов обстреляли Эсманскую громаду

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"Сумская область. Ночь, несмотря на тревоги, прошла без обстрелов. Но в 8 утра россияне открыли минометный огонь по Эсманской громаде. Предварительно: без жертв и разрушений", – сообщил Живицкий.

Напомним

31 июля российские оккупанты семь раз обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 90 прилетов.