Сумская область: утром рашисты из минометов обстреляли Эсманскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сумская область. Ночь, несмотря на тревоги, прошла без обстрелов. Но в 8 утра россияне открыли минометный огонь по Эсманской громаде. Предварительно: без жертв и разрушений", – сообщил Живицкий.
Напомним
31 июля российские оккупанты семь раз обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 90 прилетов.