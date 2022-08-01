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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Сумскую область: зафиксировано 16 прилетов

Оккупанты обстреляли Сумскую область: зафиксировано 16 прилетов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня, 1 августа, российские оккупанты в течение дня совершили три обстрела приграничных общин области, зафиксировано 16 прилетов, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольщины. После 14.00 враг осуществлял минометный обстрел Хотинского общества. Вечером − с 18.20 до 19.30 − продолжался артиллерийский обстрел Эсманьской общины.

Цитата

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - сообщил Живицкий.

Напомним 

Над Сумщиной "приземлили" российский беспилотник: глава ОВА показал видео.

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