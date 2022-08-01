Оккупанты обстреляли Сумскую область: зафиксировано 16 прилетов

Детали

Он отметил, что около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольщины. После 14.00 враг осуществлял минометный обстрел Хотинского общества. Вечером − с 18.20 до 19.30 − продолжался артиллерийский обстрел Эсманьской общины.

Цитата

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - сообщил Живицкий.

Напомним

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