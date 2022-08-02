Утро в Сумской области началось с минометных обстрелов: было 14 прилетов

Цитата

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов", – написал Живицкий.

Детали

Трижды за утро оккупанты открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам.

Все обстрелы начались примерно в семь утра. Всего зафиксировали 14 прилетов. Жертв и разрушений нет.

Напомним

1 августа российские оккупанты трижды обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 16 прилетов.