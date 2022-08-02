Утро в Сумской области началось с минометных обстрелов: было 14 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую, Середино-Будскую и Юнаковскую громады Сумской области – зафиксировали 14 прилетов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов", – написал Живицкий.
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Трижды за утро оккупанты открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам.
Все обстрелы начались примерно в семь утра. Всего зафиксировали 14 прилетов. Жертв и разрушений нет.
Напомним
1 августа российские оккупанты трижды обстреляли пограничные громады Сумской области – зафиксировано 16 прилетов.