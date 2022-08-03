Оккупанты обстреляли Сумскую область: зафиксировано 62 прилета

Детали

Эсманьская община: после 16.00 произошел артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах общины. Продолжился артобстрел и после 18.00.

Хотинская община: минометный обстрел после 20 часов − 10 прилетов.

По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20 часов − 10 прилетов.

Во всех случаях без жертв и разрушений.

Напомним

Российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманьскую, Середино-Будскую и Юнаковскую общины Сумской области – зафиксировали 14 прилетов.