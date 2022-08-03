Оккупанты обстреляли Сумскую область: зафиксировано 62 прилета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Вчера, 2 августа, российские оккупанты совершили 6 обстрелов пограничных общин области. Всего зафиксировано 62 прилета. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Эсманьская община: после 16.00 произошел артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах общины. Продолжился артобстрел и после 18.00.
Хотинская община: минометный обстрел после 20 часов − 10 прилетов.
По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20 часов − 10 прилетов.
Во всех случаях без жертв и разрушений.
Напомним
Российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманьскую, Середино-Будскую и Юнаковскую общины Сумской области – зафиксировали 14 прилетов.