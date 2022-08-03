Сумщина: зранку рашисти обстріляли Краснопільську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російські окупанти зранку з артилерії обстріляли Краснопільську громаду Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Цитата
"Зранку сьогодні − артобстріл Краснопільської громади. Інформація про наявність/відсутність жертв та руйнувань уточнюється", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, за вчорашній день росіяни здійснили обстріли прикордонних Есманьської, Хотінської та Середино-Будської громад області. Жертв та руйнувань немає.
Доповнення
Вчора, 2 серпня, російські окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних громад області. Усього зафіксовано 62 прильоти.
1 серпня російські окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.