Сумщина: зранку рашисти обстріляли Краснопільську громаду

Цитата

"Зранку сьогодні − артобстріл Краснопільської громади. Інформація про наявність/відсутність жертв та руйнувань уточнюється", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, за вчорашній день росіяни здійснили обстріли прикордонних Есманьської, Хотінської та Середино-Будської громад області. Жертв та руйнувань немає.

Доповнення

Вчора, 2 серпня, російські окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних громад області. Усього зафіксовано 62 прильоти.

1 серпня російські окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області – зафіксовано 16 прильотів.