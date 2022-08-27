Сумская область: под вражеский обстрел попал психоневрологический интернат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня утром оккупанты осуществили минометный обстрел окрестностей Атинского Сумской области, в очередной раз пострадала территория психоневрологического интерната. Пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Цитата
«В 07:40 начался минометный обстрел, 18 приходов по окрестностям Атинского, Белопольской громады. В который раз от российского огня пострадала территория Атинского психоневрологического интерната. Повреждено здание медицинского пункта, столовой и основного корпуса. Пострадавших, к счастью, нет», – сообщил Живицкий в Telegram.
Детали
Также глава ОВА сообщил, что в полтретьего ночи было 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинской громады.
Напомним
Российские захватчики ночью обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах.