Сумская область: под вражеский обстрел попал психоневрологический интернат

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«В 07:40 начался минометный обстрел, 18 приходов по окрестностям Атинского, Белопольской громады. В который раз от российского огня пострадала территория Атинского психоневрологического интерната. Повреждено здание медицинского пункта, столовой и основного корпуса. Пострадавших, к счастью, нет», – сообщил Живицкий в Telegram.

Детали

Также глава ОВА сообщил, что в полтретьего ночи было 20 выстрелов из пулемета по территориям Шалыгинской громады.

Напомним

Российские захватчики ночью обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах.