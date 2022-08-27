Сумщина: під ворожий обстріл потрапив психоневрологічний інтернат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні вранці окупанти здійснили мінометний обстріл околиць Атинського на Сумщині, вчергове постраждала територія психоневрологічного інтернату. Постраждалих немає. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
«О 07.40 почався мінометний обстріл, 18 приходів по околицях Атинського, Білопільської громади. Вкотре від російського вогню постраждала територія Атинського психоневрологічного інтернату. Пошкоджена будівля медичного пункту, столової та основного корпусу. Постраждалих, на щастя, немає», – повідомив Живицький у Telegram.
Деталі
Також голова ОВА повідомив, що о пів на третю ночі було 20 пострілів з кулемету по територіях Шалигинської громади.
Нагадаємо
Російські загарбники вночі обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах.