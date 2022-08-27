Російські окупанти обстріляли Харків

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"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста у Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив він.

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Російські окупанти запустили в напрямку Харкова дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району.