Российские оккупанты обстреляли Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, пишет УНН.
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"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил он.
Напомним
Российские оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района.