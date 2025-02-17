Сумы ночью враг атаковал дроном: повреждено СТО

В Сумах ночью вражеский ударный дрон атаковал станцию технического обслуживания, повреждены помещения СТО и автомобили, пострадавших нет, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 17 февраля, ночью в Сумах в результате попадания вражеского ударного БПЛА повреждено помещение СТО и автомобили, которые находились там. Травмированных людей нет - сообщили в ОВА.

В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавший: показали последствия