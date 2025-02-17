Сумы ночью враг атаковал дроном: повреждено СТО
Киев • УНН
В Сумах ночью 17 февраля вражеский ударный БПЛА атаковал станцию технического обслуживания. В результате атаки повреждены помещения СТО и автомобили, пострадавших нет.
В Сумах ночью вражеский ударный дрон атаковал станцию технического обслуживания, повреждены помещения СТО и автомобили, пострадавших нет, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня, 17 февраля, ночью в Сумах в результате попадания вражеского ударного БПЛА повреждено помещение СТО и автомобили, которые находились там. Травмированных людей нет
В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавший: показали последствия17.02.25, 08:37 • 14299 просмотров