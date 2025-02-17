Cуми вночі ворог атакував дроном: пошкоджено СТО
Київ • УНН
У Сумах вночі 17 лютого ворожий ударний БПЛА атакував станцію технічного обслуговування. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, постраждалих немає.
У Сумах вночі ворожий ударний дрон атакував станцію технічного обслуговування, пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, постраждалих немає, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні,17 лютого, вночі в Сумах внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. Травмованих людей немає
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