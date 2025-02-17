Cуми вночі ворог атакував дроном: пошкоджено СТО

У Сумах вночі ворожий ударний дрон атакував станцію технічного обслуговування, пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, постраждалих немає, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні,17 лютого, вночі в Сумах внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. Травмованих людей немає - повідомили в ОВА.

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