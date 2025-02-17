Cуми вночі ворог атакував дроном: пошкоджено СТО

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15 березня, 19:03 • 119146 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178065 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144278 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136240 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115959 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107211 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102691 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139344 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133622 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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У Сумах вночі 17 лютого ворожий ударний БПЛА атакував станцію технічного обслуговування. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, постраждалих немає.

У Сумах вночі ворожий ударний дрон атакував станцію технічного обслуговування, пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, постраждалих немає, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні,17 лютого, вночі в Сумах внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. Травмованих людей немає

- повідомили в ОВА.

На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки17.02.25, 08:37 • 28895 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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