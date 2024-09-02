Сухопутные штурмы рф Херсону не угрожают - Лиховий
Киев • УНН
Дмитрий Лиховий заявил, что пока нет оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы РФ. Плацдармы на левобережье помогают сдерживать россиян, хотя город ежедневно подвергается обстрелам.
На данный момент, нет никаких оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы рф. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.
Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российских наступление ему не угрожает
По его словам, одним из оснований исключить возможность наступления на Херсон - это плацдармы на левобережье, которые помогают сдерживать россиян.
Напомним,
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 13 населенных пунктев, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, два человека ранены.