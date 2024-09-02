Сухопутные штурмы рф Херсону не угрожают - Лиховий

На данный момент, нет никаких оснований считать, что Херсону угрожают сухопутные штурмы рф. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают, какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской РСЗО, но российских наступление ему не угрожает - говорит Лиховой.

По его словам, одним из оснований исключить возможность наступления на Херсон - это плацдармы на левобережье, которые помогают сдерживать россиян.

Напомним,

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 13 населенных пунктев, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, два человека ранены.