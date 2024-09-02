Сухопутні штурми рф Херсону не загрожують – Лиховій
Київ • УНН
Дмитро Лиховій заявив, що наразі немає підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми РФ. Плацдарми на лівобережжі допомагають стримувати росіян, хоча місто щодня зазнає обстрілів.
На даний момент, немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми рф. Про це це повідомив Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрів з російської РСЗВ, але російських наступ йому не загрожує
За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це плацдарми на лівобережжі, які допомагають стримувати росіян.
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 13 населених пунктів, поціливши в критичну інфраструктуру та житлові будинки, двоє людей поранено.