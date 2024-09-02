На Херсонщині вночі знищили два "шахеди", ворог вдарив по інфраструктурі, є поранені
Київ • УНН
Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Двоє людей поранено, ППО збило два ворожих дрони.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 13 населених пунктів, поціливши в критичну інфраструктуру та житлові будинки, двоє людей поранено. ППО вночі збила два ворожих дрони. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Миролюбівка, Новоберислав, Качкарівка, Гаврилівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі.
"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще одну поранено01.09.24, 10:45 • 31130 переглядiв