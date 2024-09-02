В Херсонской области ночью уничтожили два "шахеда", враг ударил по инфраструктуре, есть раненые

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома, два человека ранены. ПВО ночью сбила два вражеских дрона. Об этом сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Благовещенское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Александровка, Приозерное, Миролюбовка, Новоберислав, Качкаровка, Гавриловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения, оздоровительный комплекс и банковское учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 10 многоэтажек и 24 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще одну поранено