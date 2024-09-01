На Херсонщине из-за российских обстрелов погиб один человек, еще один ранен

Вчера, 31 августа под вражеским огнем и авиаударами оказались 15 населенных пунктов на Херсонщине. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.



За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Велетенское, Дарьевка, Михайловка, Понятовка, Приднепровское, Новоберислав, Новокаиры, Новорайск, Садовое, Кизомыс, Шляховое и город Херсон, - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в образовательное учреждение, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин.

Дополнение

Ночью 1 сентября 2024 года защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью два вражеских "Шахеда".