Збройні сили України знищили два "шахеди" над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Вночі 1 вересня 2024 року над Дніпропетровською областю збито два ворожі "шахеди". Російські війська атакували Нікопольщину, застосовуючи РСЗВ "Град", артилерію та дрони, постраждали двоє людей.
Вночі 1 вересня 2024 року оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю два ворожі "Шахеди". Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, протягом вечора й ночі російські війська атакували Нікопольщину. Застосовували РСЗВ "Град", важку артилерію і дрони-камікадзе.
"Цілили по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - уточнив Лисак.
Як зазначається, постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості.
У районі пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівля, що не експлуатується. Виникло дві пожежі, які вже загасили.
За даними ОВА, пошкоджено чотири багатоповерхівки, близько десятка приватних осель, шість господарських споруд, ще одна - знищена.
Армія рф вранці тричі обстріляла пожежно-рятувальну частину в Нікополі30.08.24, 10:29 • 17255 переглядiв