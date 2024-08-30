Армія рф вранці тричі обстріляла пожежно-рятувальну частину в Нікополі
Київ • УНН
Російські війська тричі атакували пожежно-рятувальну частину в Нікополі Дніпропетровської області. Пошкоджено ворота депо, дах складу та рятувальний човен, але особовий склад не постраждав.
російські війська сьогодні вранці тричі обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Нікополь Дніпропетровської області. Особовий склад не постраждав, є пошкодження. Про це у п'ятницю повідомили в ДСНС, передає УНН.
Зранку ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. росіяни ТРИЧІ безжально атакували рятувальників
Внаслідок ударів пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен.
На щастя, ніхто з особового складу не постраждав, додали в ДСНС.
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