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Оборонці збили чотири "шахеди" над Дніпропетровщиною під час нічної атаки

Оборонці збили чотири "шахеди" над Дніпропетровщиною під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

Вночі над Дніпропетровською областю збито 4 безпілотники "шахед". Ворог продовжує атакувати Нікопольський район, застосовуючи артилерію, дрони та РСЗВ "Град", пошкоджено підприємство.

У ніч на сьогодні захисники Дніпропетровської області збили чотири безпілотники "Шахед". Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Атаки на Нікопольський район продовжувалися. Ворог застосовував важку артилерію, дрони-камікадзе, а також скидав боєприпаси з безпілотних літальних апаратів. Крім того, Нікополь і Марганецька громада потрапили під обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град".

У результаті обстрілів було пошкоджене підприємство. На щастя, люди не постраждали.

рф обстріляла громади Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку та авто19.08.24, 18:50 • 26526 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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