Оборонці збили чотири "шахеди" над Дніпропетровщиною під час нічної атаки

У ніч на сьогодні захисники Дніпропетровської області збили чотири безпілотники "Шахед". Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

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Атаки на Нікопольський район продовжувалися. Ворог застосовував важку артилерію, дрони-камікадзе, а також скидав боєприпаси з безпілотних літальних апаратів. Крім того, Нікополь і Марганецька громада потрапили під обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град".

У результаті обстрілів було пошкоджене підприємство. На щастя, люди не постраждали.

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