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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитники сбили четыре «Шехеды» над Днепропетровщиной во время ночной атаки

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 04:46  •  6809 просмотра

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Ночью над Днепропетровской областью сбито 4 беспилотника «шахед». Враг продолжает атаковать Никопольский район, применяя артиллерию, дроны и РСЗО «Град», повреждено предприятие.

В ночь на сегодня защитники Днепропетровской области сбили четыре беспилотника «Шахед». Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Атаки на Никопольский район продолжались. Враг применял тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, а также сбрасывал боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Никополь и Марганецкая громада попали под обстрел из реактивных систем залпового огня «Град».

В результате обстрелов было повреждено предприятие. К счастью, люди не пострадали.

рф обстріляла громади Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку та авто19 августа 2024, 15:50 • 26301 просмотр

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