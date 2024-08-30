Армия рф утром трижды обстреляла пожарно-спасательную часть в Никополе

российские войска сегодня утром трижды обстреляли пожарно-спасательную часть города Никополь Днепропетровской области. Личный состав не пострадал, есть повреждения. Об этом в пятницу сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Утром враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине. россияне ТРИжды безжалостно атаковали спасателей - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате ударов повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания и спасательная лодка.

К счастью, никто из личного состава не пострадал, добавили в ГСЧС.

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